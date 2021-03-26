Американский эксперт снова заявил о лабораторном появлении COVID-19

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Коронавирус появился в лаборатории китайского города Ухань, рассказал телеканалу CNN американский эксперт, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфил.

"Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятным источником этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался", – подчеркнул специалист.

Распространение инфекции началось в сентябре 2020 года, считает Редфил. При этом в CNN отметили, что такое мнение противоречит заявлениям ВОЗ.

Ведущий исследователь миссии организации Питер Бен Эмбарек, работавший в Ухане, уже заявлял, что предположение о происхождении COVID-19 в лаборатории, скорее всего, ошибочное.

Эмбарек придерживается мнения, что, вероятнее всего, пандемию спровоцировала передача вируса людям от начального источника через посредника или прямая передача людям от носителя.

Ранее эксперты ВОЗ, расследовавшие источник появления COVID-19 в китайском Ухане, заявили, что причина распространения коронавируса может крыться в торговле дикими животными в Китае. Всего за месяц работы в Китае специалисты разработали четыре гипотезы о возникновении вируса.

