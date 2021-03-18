В ВОЗ отказались от одной из версий происхождения коронавируса

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучавшие происхождение коронавируса SARS-CoV-2, отказались от версии его распространения в результате лабораторной утечки, заявил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании "Ванькэ" Лян Ваньнянь. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт, возглавлявший группу китайских специалистов, которая работала совместно с миссией ВОЗ в Ухане, пояснил, что ученые вернутся к проработке данной версии лишь в случае выявления новых доказательств в ее пользу. По словам Ваньняня, официальный отчет ВОЗ о работе миссии пока не опубликован, однако ему удалось получить эти сведения в результате консенсуса между китайскими и международными исследователями.

Он отметил, что задержка с публикацией отчета никак не связана с якобы имеющими место противоречиями между специалистами.

"Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время", – заявил Ваньнянь.

Ранее на пресс-конференции по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что экспертная группа организации изучила четыре потенциальные версии передачи COVID-19 человеку.

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с большой долей вероятности коронавирус передался людям через животных.

При этом немецкий ученый указал на искусственное происхождение коронавируса. Соответствующее заявление специалист сделал после исследования продолжительностью в год. Ученый выразил уверенность, что коронавирус появился в лаборатории.