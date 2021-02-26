ВОЗ проверяет версию о появлении коронавируса на еще одном рынке в Ухане

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) намерены проверить информацию, согласно которой коронавирус возник на еще одном рынке в Ухане, сообщает "Газета.ру".

Власти Китая заявили, что нулевой пациент – житель Уханя по фамилии Чен – не имеет отношения к рынку, который считается очагом распространения COVID-19. Речь идет о рынке "Хуанань".

По словам пациента, перед заражением его родители посещали другой рынок. Какой именно, сотрудники организации пока не установили. Информацию о том, могли ли на этом рынке продаваться дикие животные, ставшие переносчиками коронавируса, в настоящее время проверяют специалисты.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение о происхождении коронавируса. По ее словам, с большой долей вероятности коронавирус передался людям через животных.

При этом немецкий ученый указал на искусственное происхождение коронавируса. Соответствующее заявление специалист сделал после исследования продолжительностью в год. Ученый выразил уверенность, что коронавирус появился в лаборатории.

