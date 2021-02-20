В Роспотребнадзоре высказались о происхождении коронавируса

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение о происхождении коронавируса в эфире "России 24".
По ее словам, с большой долей вероятности коронавирус передался людям через животных.
"Один из самых свежих – это пример коронавируса COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных", – сказала Попова.
Ранее немецкий ученый указал на искусственное происхождение коронавируса. Соответствующее заявление специалист сделал после исследования продолжительностью в год. Ученый уверен, что коронавирус появился в лаборатории.
До этого в ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения COVID-19. Специалисты считают, что он мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами, которые могли перенести инфекцию на фермерских животных.
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