ВОЗ пока не нашла доказательств более раннего появления COVID-19, чем в Ухане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация о возможной циркуляции коронавируса в других странах раньше, чем в Ухане, пока не подтверждена, заявила представитель международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы нашли несколько публикаций, которые, например, предполагают, что в Италии вирус уже циркулировал в декабре или в конце ноября, но это очень сложно доказать. Потому что методология неподтвержденная, они не предоставили полных доказательств возможной циркуляции вируса", – сказала Купманс по итогам поездки международной группы в Ухань.
Она пояснила, что миссия ВОЗ сконцентрировалась на том, чтобы получить как можно больше информации о ранней фазе пандемии в Ухане. По ее словам, экспертам удалось найти подтверждение тому, что инфекция определенно циркулировала в городе в декабре 2019 года.
Купманс отметила, что специалисты, помимо прочего, исследовали доступные публикации о гипотетической циркуляции вируса в других местах мира в более ранний период.
"Это информация – часть того, что мы собрали, пересмотрели и включили в наши рекомендации для следующего шага. Следующим шагом мы должны пойти и искать доказательства более ранней циркуляции вируса в других местах, которые были обозначены в этих публикациях. Это в нашей рекомендации", – заявила Купманс.
Ранее Купманс заявила, что места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19. Она также призвала страны не винить Китай в распространении вируса, уточнив, что никто от этого не защищен. Купманс подчеркнула, что ВОЗ предупреждала о риске новых заболеваний.
Специалисты ВОЗ намерены найти первоисточник COVID-19
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