В ВОЗ назвали наиболее вероятный источник происхождения COVID-19

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Представитель международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс заявила, что места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19, сообщает "Газета.ру".
"Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей", – сказала Купманс.
Она также призвала страны не винить Китай в распространении вируса, уточнив, что никто от этого не защищен. Купманс подчеркнула, что ВОЗ предупреждала о риске новых заболеваний.
"Я думаю, что это неудача. Борьба с пандемией – ответственность всего мира. Я не считаю, что эта ситуация о каких-то обвинениях. Это о понимании и изучении для того, чтобы быть готовыми к будущему. Я не думаю, что мы тут должны тыкать пальцем (в кого-то. – Прим. ред.)", – заявила Купманс.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле. Дипломат напомнил, что Китай стал первым государством, в котором был выявлен случай заражения коронавирусом.
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