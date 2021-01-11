В ВОЗ назвали наиболее вероятный источник происхождения COVID-19

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Представитель международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс заявила, что места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19, сообщает "Газета.ру".

"Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей", – сказала Купманс.

Она также призвала страны не винить Китай в распространении вируса, уточнив, что никто от этого не защищен. Купманс подчеркнула, что ВОЗ предупреждала о риске новых заболеваний.

"Я думаю, что это неудача. Борьба с пандемией – ответственность всего мира. Я не считаю, что эта ситуация о каких-то обвинениях. Это о понимании и изучении для того, чтобы быть готовыми к будущему. Я не думаю, что мы тут должны тыкать пальцем (в кого-то. – Прим. ред.)", – заявила Купманс.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле. Дипломат напомнил, что Китай стал первым государством, в котором был выявлен случай заражения коронавирусом.

