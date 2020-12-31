Китай одобрил для выхода на рынок вакцину от коронавируса Sinopharm

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Китай одобрил для выхода на рынок вакцину от коронавирусной инфекции компании Sinopharm, передает RT со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

"Разработанная компанией China National Biotech Group корпорации Sinopharm инактивированная вакцина от COVID-19 уже получила одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями", – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что вакцина соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами. Ее эффективность составляет 79,34%.

Ранее ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19. Специалист подчеркнул, что препарат является безопасным. Эпидемиолог добавил, что китайские ученые активно сотрудничают с российскими коллегами по вопросам, связанным с разработкой вакцины от коронавируса.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.

