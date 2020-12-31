Китай одобрил для выхода на рынок вакцину от коронавируса Sinopharm

08:24
Фото: ТАСС/Zuma
Китай одобрил для выхода на рынок вакцину от коронавирусной инфекции компании Sinopharm, передает RT со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
"Разработанная компанией China National Biotech Group корпорации Sinopharm инактивированная вакцина от COVID-19 уже получила одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями", – говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что вакцина соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами. Ее эффективность составляет 79,34%.
Ранее ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19. Специалист подчеркнул, что препарат является безопасным. Эпидемиолог добавил, что китайские ученые активно сотрудничают с российскими коллегами по вопросам, связанным с разработкой вакцины от коронавируса.
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