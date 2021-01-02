В МИД Китая рассказали о происхождении коронавируса

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Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса", – заявил Ван И.

Дипломат напомнил, что Китай стал первым государством, в котором был выявлен случай заражения коронавирусом.

"Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", – отметил министр.

Ранее представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон сообщил, что в январе организация направит группу экспертов в Китай для выяснения происхождения коронавируса. Уточняется, что в состав группы входят представители США, Великобритании, Японии, Австралии, Катара, Нидерландов, Дании, Германии и Вьетнама. Россию представляет замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Владимир Дедков.