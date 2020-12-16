ВОЗ направит в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19

15:41
Фото: AP/Mark Schiefelbein
Представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон сообщил, что в январе организация планирует направить группу экспертов в Китай для выяснения происхождения коронавируса, пишет РИА Новости.
"Международная группа экспертов посетит Китай в январе", – сказал он.
Уточняется, что в состав группы входят представители США, Великобритании, Японии, Австралии, Катара, Нидерландов, Дании, Германии и Вьетнама. Россию представляет замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Владимир Дедков.
В России за последние сутки выявили 26 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 4 715 (17,8%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.
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