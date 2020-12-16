Собянин заявил об отсутствии взрывного роста заболеваемости COVID-19 в Москве

13:45
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве не является взрывным.
"Мы весной и осенью живем в разных принципиально ситуациях. Весной количество заболевших и количество госпитализируемых больных двигалось в геометрической прогрессии. <...> Осенью ситуация принципиально другая. У нас уже нет такого взрывного роста. Да, рост идет, но он постепенный, сглаженный", – сказал Собянин во время выступления с ежегодным отчетом в Мосгордуме.
Мэр города добавил, что число пациентов с COVID-19 в больницах Москвы стабильно уже 1,5 месяца, уточнив, что медицинская система справляется с потоком заболевших.
По словам градоначальника, власти сумели оперативно адаптировать городскую систему управления к условиям пандемии за счет прежних непопулярных решений. Собянин подчеркнул, что на это потребовались считаные дни.
В России за последние сутки выявили 26 509 новых случаев коронавируса. При этом на Москву пришлось 5 028 случаев.
В Москве за сутки выявили 5 028 заразившихся коронавирусом
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