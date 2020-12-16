Власти Москвы быстро адаптировались к пандемии за счет прежних непопулярных решений – мэр

Фото: Московская городская дума/YouTube

Москва с началом пандемии коронавируса оперативно перешла на новые принципы управления благодаря непопулярным решениям прежних лет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Для перехода на новые принципы управления и функционирования огромных отраслей правительству Москвы потребовались не месяцы или годы, а буквально считаные дни. Во многом это стало возможным благодаря множеству сложных и порой непопулярных решений, которые были приняты в предыдущие годы", – объяснил градоначальник.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин выступит с отчетом перед Мосгордумой о работе правительства 16 декабря. О внесении этого пункта в повестку заседания объявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Выступая с отчетом, Собянин рассказал, что в 2020 году Москву посетили порядка семи миллионов туристов.