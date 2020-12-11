Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин отчитается перед Мосгордумой о работе правительства 16 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

"Отчет мэра мы планируем поставить в повестку дня 16 декабря, в следующую среду", – сообщил Шапошников, уточнив, что депутаты смогут задать вопросы Собянину после его выступления.

В прошлом году в ходе ежегодного отчета Собянин зачитал всесторонний доклад о развитии города. Он затронул вопросы развития транспортной системы, программы реновации, экономики, политики, образования, здравоохранения и экологии города.

Парламентарии задали мэру 15 вопросов о работе столичного правительства. Вопросы были заранее составлены пятью депутатскими объединениями, утверждены комиссией по организации работы Думы и переданы в столичную мэрию.

