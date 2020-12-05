Собянин встретился с главой Московского комитета ветеранов войны

12:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин в день 79-й годовщины Битвы под Москвой в режиме видеосвязи провел встречу с председателем Московского комитета ветеранов войны Иваном Слухаем, сообщает Агентство "Москва".
Собянин отметил, что пожилым людям нужно особое внимание.
"У нас развернута целая система кол-центров, которая принимает заявки от наших пожилых людей, сеть социальной защиты, которая вместе с волонтерами и добровольцами обеспечивает продуктами питания, лекарствами, дровами на дачах для того, чтобы никто не был забыт, ни у кого не было ни в чем нужды. Конечно, огромную роль играют и сами москвичи, заботясь о родных и близких. Я всех благодарю за эту самоотверженную работу, очень важную и нужную особенно в такой период", – сказал мэр Москвы.
Иван Слухай отметил внимательное отношение к старшему поколению.
"Такого внимательного, добросовестного отношения к старшему поколению, как сейчас, я еще не видел. То, что делается вами, непосредственно вашим аппаратом, дает нам новые силы для решения тех проблем, которые стоят перед нами", – сказал Слухай.
В честь 79-й годовщины Битвы под Москвой Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата и к памятнику маршалу Жукову.
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