"Памятник защитникам Москвы" в Зеленограде получил новую подсветку

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Мемориал "Памятник защитникам Москвы" получил новую архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, решение обновить памятник с помощью системы освещения было принято в год юбилея Великой Победы. Работники Комплекса городского хозяйства оборудовали систему наружного освещения.

"Включая архитектурную подсветку центрального обелиска "Штыки", – уточнил Бирюков.

По словам заммэра, мемориал открыли в годовщину Парада Победы в 1974 году. Комплекс включен в число объектов культурного наследия регионального значения.

"Установлены 44 прожектора заливающего освещения", – сообщил Бирюков.

Вечером и ночью с помощью света выделены обелиск "Штыки", а также горизонтальная часть барельефа, бронзовая чаша. Бирюков добавил, что пешеходную зону освещают уличные торшеры.

Также Бирюков подчеркнул, что для освещения использованы энергоэффективные светодиодные приборы отечественного производства.

"Новая подсветка подчеркивает величие и мощь его центрального обелиска, напоминая о подвиге героев Великой Отечественной войны", – заключил Бирюков.

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