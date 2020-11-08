В павильоне ВДНХ по старым чертежам восстановят уникальный купол

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ по чертежам прошлого века восстановят уникальный купол. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

"Продолжаются ремонтно-реставрационные работы по павильону № 15, которому специалисты возвращают исторический облик. В рамках проекта будет восстановлено главное украшение павильона – огромный купол центрального зала, который посвящен Сталинградской, ныне Волгоградской, области", – рассказал Бирюков.

По словам заммэра, купол имеет деревянный каркас, обшитый металлом. На нем закреплены различные художественные элементы, которые отлиты из алюминия и обработаны специальной технике. Бирюков подчеркнул, что сохранились практически все декоративные элементы, за исключением 16 звезд из стекла с алюминиевым обрамлением.

Бирюков подчеркнул, что купол будет отреставрирован по архивным чертежам и фотографиям 1952–1954 годов. По его словам, декоративные элементы по частям аккуратно снимут и отвезут в мастерскую. Там с помощью специального состава детали отмоют от грязи.

"Деревянный каркас будет отремонтирован, в рамках работ реставраторы восстановят 65 стеклянных элементов разных форм и размеров, будут воссозданы утраченные звезды - их выполнят из специального стекла красного цвета", – отметил он.

Бирюков подчеркнул, что после всех работ элементы вернут на прежнее место, сам купол будет оборудован подсветкой. Завершить все работы специалисты планируют в первом квартале 2021 года.

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