Уникальную церковь в Леонове отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Храм Ризоположения Пресвятой Богородицы в бывшем селе Леоново планируется отреставрировать, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, здание является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством. Специалисты в ходе работ восстановят фасады церкви XVIII века, помещениям вернут исторический облик, а коммуникации сооружения полностью обновят.
"Комплекс храма реставрировали в середине XIX века, затем проводились локальные ремонтные работы уже в ХХ веке. Сейчас специалисты занимаются фасадами. Мы рассчитываем, что первый этап работ завершится до конца 2020 года", – приводятся в материале слова руководителя департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.
Церковь в стиле московского барокко была построена в 1722 году из камня и кирпича. Здание приобрело нынешний облик при реставрации в 1859 году.
По итогам предварительного обследования специалисты обнаружили вертикальные трещины в стенах, грибок и плесень в кладке стен, отслаивание штукатурки на фасадах.
На данный момент специалисты занимаются расчисткой фасадов и цоколя церкви, после чего начнутся основные работы. Реставрацию проведут не только снаружи здания, но и внутри.
Всего с начала года в Москве отреставрировали более 70 объектов культурного наследия. Отмечается, что в некоторых случаях проходила комплексная реставрация памятников, в других – отдельные восстановительные работы.
В частности, летом завершилась реставрация памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина, спроектированного Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1930-х.
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