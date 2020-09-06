В Москве отреставрировали Дом Наркомфина

В Москве реставрируют памятники архитектуры

В Москве продолжают работы по реставрации памятников архитектуры. Так, за последние 10 лет удалось привести в порядок полторы тысячи исторических зданий. В ближайшее время ожидается завершение реставрации еще на 8 объектах культурного наследия.

Одним из знаковых проектов стала реставрация памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина. Он был построен на Новинском бульваре в 30-е годы прошлого века по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса.

В ходе реставраций было решено вернуть зданию первозданный вид. Именно поэтому в обновленном помещении до сих пор ощущается атмосфера ушедшей эпохи, рассказал инвестор проекта Гарегин Барсумян.

"Мы воссоздали его (дом) в первозданном виде. Более того здесь мы применили сохранившееся родные элементы оконного пространства – вот эти оконные рамы дубовые "родные", датированные производством 29 года. Более того ручки сохранили. И сохранили в качестве артобъекта следы материала утеплителя – саломит. Это спрессованная солома", – поделился инвестор.

Отмечается, что сохранили и чугунные канализационные трубы, и деревянные поручни в парадной, и железные элементы витражей в коммунальной пристройке. Если какие-то элементы здания были уже уничтожены, то их восстанавливали по архивным фотографиям и чертежам. Так, мастерам пришлось учиться клепать детали для лестницы, поскольку в 30-е годы сварку не использовали. Самым сложным элементом в реставрации оказался фасад. Чтобы вернуть нижнему ярусу эффект "парения" на площадку загоняли экскаватор.

"Мы выполнили титаническую работу в части понижения уровня. Для того чтобы это заиграло и воспринималось красиво и вкусно – здесь нужно было понизить рельеф. На сколько? Со стороны парка порядка 40-50 сантиметров, с этой стороны – 60-70 сантиметров", – высказался Гарегин Барсумян.

Дом Наркомфина в свое время был новшеством. Однако уже в 80-х годах он стал аварийным. Инвестор для реставрации здания нашелся лишь спустя почти 50 лет. Сейчас все 44 квартиры, расположенные в доме, выкуплены.

"Изначально хотели посмотреть помещение для полуофиса, но когда приехали настолько понравилось, что полуофис превратился в жилое помещение. Решили сюда переехать", – поделился горожанин Евгений Ивашкевич.

На парковке около дома по инициативе жителей дома стоят два ретро-мобиля. В ближайшее время ожидается, что их станет еще больше. При этом сам дом привлекает туристов и фотографов.

В памятниках архитектуры нельзя делать перепланировку, даже замена дверей считается грубым нарушением. Так, инвестор Эрнест Татьян для открытия пятизвездочного бутик-отеля в усадьбе Матвеевых в Волховском Переулке был вынужден искать изразцы для печей 19 века у старьевщиков, а также заказывать специальный рисунок паркета.

"Здесь были многочисленные пожары. Перекрытия деревянные и пришлось их восстанавливать", – рассказал Татьян.

Ранее после реставрации мэр Москвы Сергей Собянин открыл Северный речной вокзал. Проходимость вокзала составит до 4 судов одновременно и до 24 судов в сутки, а пропускная способность – порядка 1,5 миллиона пассажиров в сезон. Для комфорта последних обустроили зону посадки и высадки, а также экскурсионные причалы (с 7 по 12), проехать к которым можно будет на специальном электротранспорте.

Также от причала вокзала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз.

