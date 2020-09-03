Старинный лепной декор обнаружили при реставрации дома на Спартаковской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты в ходе реставрационных работ в доме начала XX века на Спартаковской улице обнаружили сохранившийся лепной потолочный декор. Сейчас идут работы по демонтажу поздних отделочных материалов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, лепные карнизы и розетки в доме на Спартаковской улице долгое время были скрыты под подшивными потолками.
"После реставрации они вновь украсят помещения памятника, как и было задумано изначально. Мы планируем, что это произойдет примерно через год. Впереди еще целый комплекс работ по сохранению, которые коснутся и фасадов, и интерьеров здания", – приводятся в материале слова Емельянова.
Планируется, что в здании разберут поздние перегородки, демонтируют современную обшивку стен, покрытие пола, окна и двери. Затем отреставрируют кирпичную кладку, штукатурный слой, декоративные элементы и лестницы. Специалисты покрасят стены и потолки, воссоздадут историческое покрытие пола, в том числе фигурный дубовый паркет, говорится в сообщении.
В материале подчеркивается, что все работы проходят под контролем специалистов департамента культурного наследия Москвы.
Ранее Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых, которая находится в Волховском переулке в Басманном районе столицы. Мэр отметил, что усадьба является одним из объектов по программе "Рубль за квадратный метр". Глава города подчеркнул, что около 1,5 тысячи памятников архитектуры уже отреставрировано.
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