Собянин осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых в Волховском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых, которая находится в Волховском переулке в Басманном районе столицы.

Мэр отметил, что усадьба является одним из объектов по программе "Рубль за квадратный метр".

"Эта программа сосредоточилась на самых тяжелых объектах, в которые надо было вкладывать и вкладывать деньги, инвесторов найти было чрезвычайно сложно. Мы нашли, и уже два десятка таких объектов тоже отреставрировано. Этот дом купцов Матвеевых – замечательный объект, и, что самое интересное, не только сам дом, но то, что еще было обнаружено под ним: створчатые такие палаты середины XVIII века, очень интересное сооружение, историческое, действительно московская старина", – сказал Собянин.

Глава города подчеркнул, что около 1,5 тысячи памятников архитектуры уже отреставрировано.

"Есть маленькие объекты, несколько сотен квадратных метров бывают, но они тоже имеют свою громадную ценность. Как правило, такие объекты находятся в тяжелом состоянии. Таких бывает десятки, если не сотни, они приведены в порядок", – рассказал мэр, добавив, что на некоторых объектах работы ведутся, на некоторых объектах завершаются.

В феврале специалисты завершили масштабную реставрацию главного дома усадьбы Матвеевых. Сообщалось, что там разместится гостиница.

Одноэтажное кирпичное здание с 11 оконными проемами является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты расчистили стены фасадов и цоколь от краски и штукатурки, заделали трещины, обработали поверхности защитными составами. Над домом восстановили деревянный мезонин. Были воссозданы утраченные элементы главного фасада: наличники, подоконники, лепные гирлянды под окнами, декоративные элементы в нише по центру фасада и по фронтону мезонина.