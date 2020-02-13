В Басманном районе отреставрировали главный дом усадьбы Матвеевых

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Завершилась масштабная реставрация главного дома городской усадьбы Матвеевых в Волховском переулке, доме 21/5, строении 1. Там разместится гостиница, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одноэтажное кирпичное здание с 11 оконными проемами является объектом культурного наследия регионального значения. Реставрационные работы в нем шли в рамках программы льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" в течение трех лет.

Как отметил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, главный дом усадьбы Матвеевых стал одним из 19 памятников, отреставрированных по этой программе.

Специалисты расчистили стены фасадов и цоколь от краски и штукатурки, заделали трещины, обработали поверхности защитными составами. Над домом восстановили деревянный мезонин.

Были воссозданы утраченные элементы главного фасада: наличники, подоконники, лепные гирлянды под окнами, декоративные элементы в нише по центру фасада и по фронтону мезонина. По историческим чертежам сделаны окна, двери, металлические козырьки.

Внутри воссоздана историческая планировка. На полу уложен паркет. В порядок также привели печи и лестницы. постояльцев гостиницы обустроили номера. При этом парадная анфилада и исторический облик интерьеров остались прежними.

В Хамовниках отреставрируют бывшую текстильную фабрику. Комплекс исторических зданий расположен в Коробейниковом переулке. Фасады зданий расчистят и заново покрасят.