В Москве отреставрируют бывшую текстильную фабрику

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Комплекс исторических зданий в Коробейниковом переулоке в столичном районе Хамовники отреставрируют. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Речь идет о объектах культурного наследия: Жилой дом с палатами Ф.Н. Коробейникова-Ушаковых и зал Правления "Товарищества мануфактур Ивана Бутикова". Изначально в XVII веке там была построена усадьба. Она принадлежала тяглецу гостиной сотни Федору Коробейникову, затем ею владела надворная советница Прасковья Ушакова.

В середине XIX века здание перешло к купцу Ивану Бутикову, застроившему ее несколькими корпусами текстильной фабрики. Впоследствии она стала одной из крупнейших в Москве. В рамках реставрации будет выполнена расчистка фасада, восстановление разрушенных деталей, новая окраска. Также будут воссозданы граненая печная труба и чугунные козырьки.

Ранее власти Москвы согласовали проект реставрации Рязанского трамвайного парка (1910). В ансамбль зданий входят вагонный сарай, здание амбулатории, мастерских и гаража, дом администрации и проходная.