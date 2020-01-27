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19:22

Рязанский трамвайный парк отреставрируют в Москве

город благоустройство Мой район

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Москвы согласовали проект реставрации Рязанского трамвайного парка на Новорязанской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

"Целью первоочередных работ является обеспечение сохранности ансамбля Рязанского трамвайного парка, наше ведомство согласовало соответствующую проектную документацию", – рассказали в пресс-службе.

В ходе работ специалистам предстоит отреставрировать кирпичную укладку и своды, демонтировать поздние элементы, привести в порядок кровлю и систему водоотведения. Также будут отреставрированы фасады и интерьеры памятников.

В ансамбль зданий входят вагонный сарай (1910–1911), здание амбулатории, мастерских и гаража (1910), дом администрации (1910) и проходная (1910). Ансамбль обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка Северного речного вокзала планируют завершить в 2020 году. В ходе работ будет обустроена набережная, причалы и территория перед вокзалом.

На территории парка появятся цветники, там высадят деревья и кустарники, а в северной части появится летний кинотеатр. В парке установят новые опоры освещения, а на зданиях появится художественная подсветка.

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