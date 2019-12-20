Благоустройство парка Северного речного вокзала планируют завершить в 2020 году

08:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Основные работы по благоустройству в парке Северного речного вокзала планируют завершить в 2020 году. В ходе работ будет обустроена набережная, причалы и территория перед вокзалом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"На территории парка Северного речного вокзала начались работы по благоустройству. Здесь обустроят набережную, приведут в порядок причалы и территорию перед вокзалом. Работы пройдут на площади 40,5 гектара", – говорится в сообщении.
Как подчеркивается, по архивным фотографиям воссоздадут внешний вид павильона администрации, павильонов кафе с террасами, а также киосков на главной парковой аллее. Также специалисты отреставрируют памятник кораблестроителю Крылову, памятник воинам-речникам, погибшим в годы ВОВ, скульптуры "Водный путь" и "Спорт". На границе парка со стороны Ленинградского шоссе восстановят ограждение, а на одной из продольных аллей реконструируют два фонтана.
Отмечается, что на территории парка появятся цветники, там высадят деревья и кустарники, а в северной части появится летний кинотеатр. В парке установят новые опоры освещения, а на зданиях появится художественная подсветка.
Кроме того, в парке Северного речного вокзала намерены построить спортивную рекреационную зону с теннисными кортами.
Северный речной вокзал Московского речного пароходства располагается на берегу Химкинского водохранилища. Он был построен в 1937 году. Вокзал исполнял прямые функции до 1990-х годов. В 2010 году здание определили как аварийное и закрыли.
В конце прошлого года здание Северного речного вокзала начали реставрировать. В текущем приступили к реконструкции парка, окружающего его. Парк Северного речного вокзала является объектом культурного наследия.
"Это наш город": москвичи решат, каким будет Северный речной вокзал
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