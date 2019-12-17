Теннисные корты появятся в парке Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В парке Северного речного вокзала намерены построить спортивную рекреационную зону с теннисными кортами. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на главу московского департамента капитального ремонта Алексея Елисеева.

Северный речной вокзал Московского речного пароходства располагается на берегу Химкинского водохранилища. Он был построен в 1937 году. Вокзал исполнял прямые функции до 1990-х годов. В 2010 году здание определили как аварийное и закрыли.

В конце прошлого года здание Северного речного вокзала начали реставрировать. В текущем приступили к реконструкции парка, окружающего его.

"Парк Северного речного вокзала – объект культурного наследия, и больших изменений в его геометрии не будет, однако зону между парком и водой, где стоит здание, мы реорганизуем и, думаю, сможем немного удивить москвичей", – сообщил Елисеев.

В настоящий момент специалисты прокладывают инженерные коммуникации и новые сети. В южной зоне парка планируется возвести спортивную площадку с теннисными кортами по запросам местных жителей.

Ранее сообщалось, что решение об облике Северного речного вокзала будут принимать горожане. Благоустройство объекта по плану должны завершить в 2020 году.