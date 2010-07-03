Дом Долговых отреставрируют в Мещанском районе столицы

Фото: um.mos.ru

Дом Долговых в центре Москвы будет отреставрирован. Проект уже согласован в столичном департаменте культурного наследия. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках реставрации будут укреплены и усилены все конструкции здания. Специалисты отреставрируют фундамент, проведут работы по гидроизоляции подвала, а также заменят некоторые балки перекрытий.

Особое внимание будет уделено реставрации декора фасадов и интерьеров. Будут воссозданы белокаменный цоколь, исторический вход со стороны дворового фасада и кровля.

Ранее в проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное отреставрированным объектам культурного наследия столицы.

Участникам предлагают на выбор пять вариантов. Это городская усадьба Каратаевой – Морозова, главный дом усадьбы Андрея Сытина, павильон "Грот" в усадьбе Кусково, ансамбль Миусского трамвайного депо и фонтан "Дружба народов" на ВДНХ.

