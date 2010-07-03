Настенную роспись нашли в усадьбе Четверикова-Кнопа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Басманном районе Москвы в ходе подготовки к реставрации главного дома усадьбы Четверикова-Кнопа обнаружено богатое убранство интерьеров, которое в СССР было скрыто под панелями из ДСП и слоями краски. О находке сообщил портал мэра и правительства Москвы.
При демонтаже обшивки стен в помещении под парадной лестницей была раскрыта отделка торцевой части лестничного марша филенками из накладных деревянных профилей. На поверхности есть альфрейная роспись с имитацией древесной текстуры. Реставраторы нашли фрагменты трафаретной живописи, частично сохранившийся вертикальный воздуховод первоначальной системы калориферного отопления.
На первом этаже между парадным помещением и зимним садом сохранились следы отделки насыпными обоями с рельефным растительным рисунком под бархат. В интерьере зимнего сада нашли фрагменты декоративной облицовки полихромной плиткой начала XX века. На первом и втором этажах сняли покрытие полов, и под ним оказался паркет второй половины XIX века с разными орнаментами (в елку, ромб, в шашку и в виде звезд).
Отопительные приборы зимнего сада выполнены из чугуна, в самом начале они были напольными. Специалисты подчеркнули, что их перенесли из другого помещения в зимний сад после революции. Под слоем масляной краски сохранились следы бронзовой покраски. На торцевой части заглушки батареи нашли клеймо чугунно-литейного завода имени Мальцова, расположенного в селе Людиново Калужской области.
Отмечается, что особняк имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
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