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Город

17:26

Москвичи выберут лучший отреставрированный объект

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное отреставрированным объектам культурного наследия столицы.

Участникам предлагают на выбор пять вариантов. Это городская усадьба Каратаевой – Морозова, главный дом усадьбы Андрея Сытина, павильон "Грот" в усадьбе Кусково, ансамбль Миусского трамвайного депо и фонтан "Дружба народов" на ВДНХ.

Также в конкурсе предусмотрены четыре основные номинации — лучших определяет профессиональное жюри. Награждение лауреатов состоится 6 декабря. Победитель получит специальный приз.

Москвичи выберут лучший реализованный проект в рамках конкурса "Московская реставрация". Эксперты обсудят завершенные в 2019 году проекты реставрации. Их оценят искусствоведы, историки, представители власти, общественных и некоммерческих объединений.

Проект "Активный гражданин" стартовал в мае 2014 года. Он был создан по инициативе правительства Москвы. Проект нацелен на выявление лучшего подхода к решению городских проблем с учетом мнений граждан. Только благодаря участникам проекта за пять лет были благоустроены более 100 парков.

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