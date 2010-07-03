Театры имени Пушкина и Маяковского отреставрируют в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здания Московского драматического театра имени Александра Пушкина и Московского академического театра имени Владимира Маяковского отреставрируют. Об этом сообщил "Интерфакс".

Пресс-служба департамента строительства Москвы объявила, что специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию для каждого объекта. Средства на проведение работ выделят по условиям Адресной инвестиционной программы столицы.

Руководитель Депстроя Андрей Бочкарев заявил, что реставрацию проведут таким образом, чтобы приспособить здания к современным условиям, но при этом сохранить исторический облик. Кроме того, обновленные помещения должны отвечать требованиям театральных артистов и гарантировать удобство зрителей.

Уже известно, что сцены и зрительные залы обоих театров оснастят новым осветительным и звуковым оборудованием. Кроме того, планируется внедрить систему видеоотражения и обновить инженерные коммуникации.

Во время благоустройства возле Театра эстрады в Москве ранее обнаружили постамент надмогильного памятника полковнику Петру Бекетову и его жене. Плита была установлена в лестнице, ведущей к учреждению культуры. Подобная практика была распространена в советское время.