Реставрацию старинных бюстов завершили в музее-усадьбе "Кусково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили реставрацию старинных бюстов, которые находятся в музее-усадьбе "Кусково", сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

"В ходе работ реставраторы расчистили бюсты от всех загрязнений, укрепили поверхность камня и инъектировали трещины, восполнили все утраченные фрагменты и устранили все дефекты. Последним шагом стало нанесение на поверхность консервационного покрытия", – приводятся слова Емельянова на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе исследований специалисты установили, что держать бюсты на открытом воздухе больше нельзя, поскольку это приведет к их разрушению. Бюсты решили отправить в музей, а на их месте установить точные копии.

Как говорится в сообщении, специалисты работали над созданием копии около четырех месяцев. Они сделали их из полиэфирной смолы с мраморной крошкой, а затем тонировали в цвет оригиналов. Реставраторы скопировали рисунок массива камня для каждого бюста, что позволило сохранить все особенности и уникальные детали.

На данный момент продолжаются работы по реставрации парковой скульптуры, которая находится в "Кусково". Предполагается обновить около 50 памятников, в том числе бюсты и ростовые скульптуры.

В сентябре стало известно, что в столице разработают проект планировки музейного квартала ГМИИ имени Пушкина. Внутри находятся памятники архитектуры федерального и регионального значения.

В усадьбе князей Вяземских и Долгоруковых после реставрации разместят полотна европейских художников XIII – начала XIX веков. В этом же здании будут находиться фондохранилище, реставрационные мастерские и большая общественная зона.

В усадьбе князей Голицыных откроется Галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов с полотнами из коллекций Сергея Ивановича Щукина и Ивана Абрамовича Морозова. В доходном доме братьев Стуловых сделают Дом текста. В Малом Знаменском переулке собираются построить депозитарно-реставрационный и выставочный центр.