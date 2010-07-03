Реставрацию старинных бюстов завершили в музее-усадьбе "Кусково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты завершили реставрацию старинных бюстов, которые находятся в музее-усадьбе "Кусково", сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
"В ходе работ реставраторы расчистили бюсты от всех загрязнений, укрепили поверхность камня и инъектировали трещины, восполнили все утраченные фрагменты и устранили все дефекты. Последним шагом стало нанесение на поверхность консервационного покрытия", – приводятся слова Емельянова на портале мэра и правительства Москвы.
В ходе исследований специалисты установили, что держать бюсты на открытом воздухе больше нельзя, поскольку это приведет к их разрушению. Бюсты решили отправить в музей, а на их месте установить точные копии.
Как говорится в сообщении, специалисты работали над созданием копии около четырех месяцев. Они сделали их из полиэфирной смолы с мраморной крошкой, а затем тонировали в цвет оригиналов. Реставраторы скопировали рисунок массива камня для каждого бюста, что позволило сохранить все особенности и уникальные детали.
На данный момент продолжаются работы по реставрации парковой скульптуры, которая находится в "Кусково". Предполагается обновить около 50 памятников, в том числе бюсты и ростовые скульптуры.
В сентябре стало известно, что в столице разработают проект планировки музейного квартала ГМИИ имени Пушкина. Внутри находятся памятники архитектуры федерального и регионального значения.
В усадьбе князей Вяземских и Долгоруковых после реставрации разместят полотна европейских художников XIII – начала XIX веков. В этом же здании будут находиться фондохранилище, реставрационные мастерские и большая общественная зона.
В усадьбе князей Голицыных откроется Галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов с полотнами из коллекций Сергея Ивановича Щукина и Ивана Абрамовича Морозова. В доходном доме братьев Стуловых сделают Дом текста. В Малом Знаменском переулке собираются построить депозитарно-реставрационный и выставочный центр.
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