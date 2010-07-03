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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Квартиру семьи Маяковских открыли для гостей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это вторая площадка Государственного музея Маяковского, рассказывающая о семье поэта. Первая – "Квартира на Большой Пресне" – посвящена Патриции Томпсон, американской дочери Владимира Маяковского.
Помещение в Студенецком переулке было законсервировано порядка 50 лет. Обстановку там восстановили по фотографиям и воспоминаниям современников. Комнаты матери поэта Александры Алексеевны и старшей сестры Людмилы реконструировали.
Комнату сестры Владимира Маяковского Ольги восстановить не смогли из-за полного отсутствия исторических свидетельств. В ней будут проходить выставки.
В специальном разделе экспозиции можно увидеть уникальные снимки начала ХХ века, эскизы рисунков и образцы тканей с оригинальным орнаментом, выполненным в технике аэрографии старшей сестрой поэта Людмилой.
Квартира в Студенецком переулке стала второй площадкой Государственного музея Маяковского, рассказывающей о семье поэта. Первая – "Квартира на Большой Пресне" – посвящена Патриции Томпсон, американской дочери Владимира Маяковского.
Людмила Маяковская получила квартиру 20 в 1927 году от Трехгорной мануфактуры. Владимир Маяковский внес первоначальную денежную сумму для вступления в кооператив и добился установки телефона.
В 1972 году по завещанию Людмилы квартиру передали Музею Маяковского вместе со всей обстановкой и предметами быта. Фонды музея пополнили документы, письма, привезенные из Грузии вещи: альбомы, рисунки, мебель, выполненная по эскизам отца поэта Владимира Константиновича.
Прийти туда можно во вторник, среду, пятницу и субботу с 12:00 до 20:00, в четверг – с 13:00 до 21:00. Понедельник и воскресенье – выходные.
В апреле бывший доходный дом купца Моисея Кочубея, в котором в 1913–1915 годах жил поэт, признали объектом культурного наследия регионального значения. Там он работал, в частности, над стихотворениями "Послушайте" (1914), "Облако в штанах" (1915) и "Я и Наполеон" (1915), которое начинается так: "Я живу на Большой Пресне, 36, 24".
Фасады здания оформлены в стиле французского модерна. Для него характерны симметричная композиция и лаконичный декор.
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