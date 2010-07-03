Памятником архитектуры признали дом с квартирой Маяковского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывший доходный дом купца Моисея Кочубея, в котором в 1913–1915 годах жил Владимир Маяковский, признали объектом культурного наследия регионального значения.

Вместе с матерью и двумя сестрами поэт арендовал на улице Красная Пресня, дом 36, строение 1 четырехкомнатную квартиру на первом этаже, передает портал мэра и правительства Москвы.

Там поэт работал над множеством своих стихотворений, среди которых "Послушайте" (1914), "Облако в штанах" (1915) и "Я и Наполеон" (1915), которое начинается так: "Я живу на Большой Пресне, 36, 24".

Сейчас в доме открыт музей "Квартира на Большой Пресне". Как рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, здание является образцом доходных домов начала ХХ века.

Его фасады оформлены в стиле французского модерна, для которого свойственны симметричная композиция и лаконичный декор. Новый статус объекта означает, что теперь его исторический облик запрещено нарушать.

Ранее объектом культурного наследия регионального значения признали доходный дом с масками Гермеса на улице Кузнецкий Мост.