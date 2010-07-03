Дом с масками Гермеса признали памятником архитектуры

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Доходный дом с магазинами, который находится в центре столицы на улице Кузнецкий Мост, признали объектом культурного наследия регионального значения. Теперь все ремонтные и реставрационные работы можно проводить только с согласия Мосгорнаследия и под контролем специалистов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова, дом был построен по индивидуальному проекту архитектора Митрофана Арсеньева.



"Здание возвели в 1901 году в стилистике эклектики начала XX века. Стоит отметить, что доходный дом с торговыми помещениями хорошо сохранил первоначальный облик и обладает несомненной архитектурно-художественной ценностью и градоформирующей значимостью", – приводятся в сообщении слова Емельянова.

Как отмечается, на главном фасаде здания расположены горельефы в виде стилизованных герм с ионическими капителями и четыре маски Гермеса.

Ранее сообщалось, что объектом культурного наследия признали доходный дом Калиновской с асимметричным фасадом и жар-птицами над окнами. Пятиэтажное здание располагается по адресу: 4-я Тверская-Ямская улица, дом № 5.