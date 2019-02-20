Доходный дом на Трубной улице стал памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доходному дому на Трубной улице присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это двухэтажное здание – типичный образец маломасштабной московской застройки второй половины XIX века.

По словам главы департамента культурного наследия столицы, дом хорошо сохранил объем, планировку и декор фасадов, характерных для этого времени. Его фасады имеют простое декоративное решение в стиле позднего классицизма с элементами эклектики.

Возвели здание в 1810 году. Тогда это был главный дом небольшой городской усадьбы. В 1860-м дом стал доходным, там появились второй деревянный этаж и галерея.

На каждом этаже разместили по две квартиры, все комнаты были небольшими и соединялись анфиладой. В это время его хозяином был удельный крестьянин А. И. Иванов. В таком виде дом сохранился сегодня. Кто был автором проекта здания неизвестно, отметил Емельянов

После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения особняк находится под охраной государства. Запрещается нарушать его исторический облик, а ремонт или реставрация могут проводиться только после согласования с городским департаментом культурного наследия и под его контролем.

Объектом культурного наследия регионального значения также признали здание Дома культуры Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Его построили в 1949 году в стиле советского монументального классицизма по типовому проекту мастерской Академпроекта. Эта организация под руководством знаменитого архитектора Алексея Щусева строила объекты Академии наук СССР.

Здание все еще принадлежит Курчатовскому институту, но теперь назыается "Дом ученых имени Анатолия Александрова". Фасады строения и его интерьеры полностью сохранили свой первоначальный вид, почти не изменился и сквер вокруг здания.