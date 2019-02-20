Доходный дом на Трубной улице стал памятником архитектуры

Доходному дому на Трубной улице присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это двухэтажное здание – типичный образец маломасштабной московской застройки второй половины XIX века.
По словам главы департамента культурного наследия столицы, дом хорошо сохранил объем, планировку и декор фасадов, характерных для этого времени. Его фасады имеют простое декоративное решение в стиле позднего классицизма с элементами эклектики.
Возвели здание в 1810 году. Тогда это был главный дом небольшой городской усадьбы. В 1860-м дом стал доходным, там появились второй деревянный этаж и галерея.
На каждом этаже разместили по две квартиры, все комнаты были небольшими и соединялись анфиладой. В это время его хозяином был удельный крестьянин А. И. Иванов. В таком виде дом сохранился сегодня. Кто был автором проекта здания неизвестно, отметил Емельянов
После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения особняк находится под охраной государства. Запрещается нарушать его исторический облик, а ремонт или реставрация могут проводиться только после согласования с городским департаментом культурного наследия и под его контролем.
Объектом культурного наследия регионального значения также признали здание Дома культуры Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Его построили в 1949 году в стиле советского монументального классицизма по типовому проекту мастерской Академпроекта. Эта организация под руководством знаменитого архитектора Алексея Щусева строила объекты Академии наук СССР.
Здание все еще принадлежит Курчатовскому институту, но теперь назыается "Дом ученых имени Анатолия Александрова". Фасады строения и его интерьеры полностью сохранили свой первоначальный вид, почти не изменился и сквер вокруг здания.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.