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08:30

Курчатовский дом культуры признали памятником архитектуры

город культура

08:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание Дома культуры Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь Дом культуры находится под охраной государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а любые реставрационные работы могут проводиться только после согласования и под контролем департамента культурного наследия.

Двухэтажное здание построили в 1949 году в стиле советского монументального классицизма по типовому проекту мастерской Академпроекта. Эта организация под руководством знаменитого архитектора Алексея Щусева строила объекты Академии наук СССР – научно-исследовательских институтов, обсерваторий, жилых домов, производственных мастерских, а также дачных поселков для ученых.

Здание все еще принадлежит Курчатовскому институту, но теперь носит название "Дом ученых имени Анатолия Александрова". Фасады строения, а также его интерьеры полностью сохранили свой первоначальный вид. Почти не изменился и сквер вокруг здания, разбитый в середине прошлого столетия.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, это характерный образец домов культуры 1940–1950-х годов. Главный вход украшен классическим портиком с четырьмя колонами. По бокам от него располагаются две лестницы с балюстрадами. Боковой фасад также отделан декоративной балюстрадой, а внутри, в фойе и зрительном зале красуются колонны, люстры и лепной декор.

В 1960–1970-х годах на сцене Дома культуры часто выступали не только представители научного сообщества, но и знаменитые деятели культуры. В частности, концерты давали пианист Святослав Рихтер, композитор Альфред Шнитке, виолончелист Мстислав Ростропович и оперная певица Галина Вишневская. Стихи на сцене ДК читали Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий и Константин Симонов.

город культура

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