Посвященная Маяковскому экскурсия появилась на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный жизни творчеству Владимира Маяковского.

"Продолжительность новой тематической экскурсии по городу – примерно два часа. Она охватывает семь локаций, связанных с творчеством и разными периодами жизни любимого поэта. Общая протяженность маршрута – 10 километров", – приведены слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной на портале mos.ru.

Экскурсия начинается возле дома 15/13 в переулке Маяковского (ранее Гендриков переулок). В апреле 1926 года в одной из квартир этого двухэтажного дома поэт поселился вместе с Лилей и Осипом Брик. Завершится экскурсия у памятника поэту на Триумфальной площади, ранее носившей его имя.

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм". Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".

По словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, Москва встречается не только на кадрах художественных или документальных лент, но и отечественных мультфильмов разных лет – от 1940-х до 2010-х годов.

Также на портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта доступны шесть туров. Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.

Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. В нем описаны более 1,3 тысячи зданий, 610 памятников, 69 музеев и собраны сведения о 207 исторических личностях.

