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11:02

Виртуальные прогулки по дворцам и усадьбам появились в столице

технологии

11:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта уже доступны шесть туров.

Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.

"В течение года список виртуальных туров будет постепенно увеличиваться", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

С помощью мультимедийного навигатора на сайте можно самому выбирать интересные объекты, получать расширенную информацию об отдельных экспонатах, а также рассматривать их изображения в мельчайших деталях, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Москва в цифрах": "Узнай Москву"

Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. В нем описаны более 1,3 тысячи зданий, 610 памятников, 69 музеев и собраны сведения о 207 исторических личностях. В начале декабря прошлого года на ресурсе появился новый прогулочный маршрут "Москва по заметкам Владимира Гиляровского". Маршрут протяженностью 5,5 километров включает в себя девять пунктов. Все они обозначены на интерактивной карте. Нажав на одну из девяти точек, можно найти информацию о том или ином месте.

Самым популярным маршрутом сайта в 2018 году стал "Покажи Москву". Прогулка протяженностью 4,5 километра охватывает 10 достопримечательностей в историческом центре города. Второе место по популярности – у прогулки "Китай-город: московский Сити". Среди достопримечательностей в тройке лидеров оказались Расстрельный дом, дом Перцова и усадьба Долгоруковых-Бобринских.

Рейтинг музеев и достопримечательностей возглавляют смотровая площадка "Москвы-Сити", музей современного искусства "Гараж" и музей Московского метрополитена.

технологии

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