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Культура

12:37

Неизвестный автограф Гоголя нашли в Главархиве

культура

Фото: Моллер Федор - Портрет Н. В. Гоголя

В Главном архивном управлении Москвы нашли ранее неизвестный автограф писателя Николая Гоголя. Об этом сообщил руководитель учреждения Ярослав Онопенко.

"Выяснилось, что классик русской литературы оставил подпись в метрической книге своего крестника", – цитирует Онопенко портал мэра и правительства Москвы.

Гоголь был близким другом философа Алексея Хомякова и его жены Екатерины, сестры поэта Николая Языкова. Писатель стал крестным отцом их сына Николая Хомякова. Крещение состоялось 31 января 1850 года. В метрической книге церкви в графе "Звание, имя, отчество и фамилия восприемников" значится "8-го класса чиновник Николай Васильевич Гоголь".

В графе "Рукоприкладство свидетелей записи по желанию" писатель своей рукой написал: "Верность записи свидетельствую: восприемник новорожденного 8-го класса Николай Васильевич Гоголь". Подлинность подписи подтверждают написание букв и росчерк в конце фамилии.

Автографы Владимира Маяковского, Андрея Белого, Дмитрия Менделеева, Ивана Крузенштерна и других выдающихся деятелей представят в Государственной исторической библиотеке. Выставка пройдет с 7 по 28 октября.

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