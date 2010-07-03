Постамент памятника Бекетову вернут на его могилу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Постамент надмогильного памятника полковнику Петру Бекетову и его жене, обнаруженный во время работ по благоустройству Театра эстрады в Москве, вернут на кладбище Донского монастыря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Первыми на необычную находку среагировали пользователи Сети. В интернет попали фотографии сложенных у Театра эстрады гранитных плит с датами и надписями. Специалисты департамента культурного наследия Москвы отреагировали на обращения граждан и провели экспертное расследование.

По его итогам стало понятно, что плиты действительного являются фрагментами надгробий. После экспертизы их перевезли на территорию Донского монастыря. Скульптуры памятника на могиле полковника Бекетова установлены в усыпальнице Голицыных.

Фрагменты надмогильного памятника были утрачены с конца 1920-х годов.