Фото: ТАСС/Михаил Гутерман

Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище 27 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына актера Андрея Караченцова.

"Открытие памятника Николаю Петровичу Караченцову пройдет 27 октября в день его рождения. А 26 октября, в день его кончины – папа умер, не дожив одного дня до своего дня рождения, – состоится панихида по нему в храме", – сказал сын актера.

Он поделился, что памятник мастерская изготовила совершенно бесплатно, из уважения к артисту. Он создан из черного гранита, на который нанесен рисунок, воссоздающий одну из главных сцен спектакля "Юнона и Авось".

"Сцена, которая откроется всем, кто придет в этот день на кладбище: сцена в самом конце спектакля, когда граф Резанов – роль, которую играл отец, – умирая, на коленях молится и просит прощения за то, что уже не сможет выполнить то, что обещал своей родине", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на открытии памятника соберутся самые близкие ему люди – коллектив театра "Ленком", родственники и друзья.

Народный артист РСФСР скончался 26 октября 2018 года.

Наибольшую популярность Караченцову принес образ графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось". Зрители полюбили актера и за яркие роли в кино. Сниматься Караченцов начал сразу после окончания Школы-студии МХАТ.

За свою карьеру он сыграл более чем в 100 фильмах, среди которых "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене", "Приключения Электроника".

