Мемориальные памятники отреставрируют в Донском монастыре

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На территории некрополя Донского монастыря отреставрируют мемориальные памятники. Этим займется победитель конкурса с ограниченным участием, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Захоронения собрания Донского некрополя – особый памятник мемориального искусства. Поэтому помимо выполнения реставрационных работ исполнитель также обязуется обеспечивать охрану объектов. Реставратору будут переданы памятники культуры возрастом до 300 лет", – рассказал глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Начальная максимальная цена контракта составляет 174,5 миллиона рублей. Работы требуется выполнить до 30 ноября 2021 года.
Один из самых известных культурных объектов на территории некрополя – скульптура "Плачущий ангел".
В июле специалисты уже вернули многим надгробиям в некрополе утраченные детали – кресты, барельефы. Полностью воссоздали облицовку надгробия Павла Яковлева. Все памятники расчистили от биопоражений и загрязнений и обработали защитными составами.
На территории Донского монастыря идет реставрация двух объектов культурного наследия – духовной семинарии XVIII–XIX веков у западных ворот и бани XVIII века.
Донской монастырь основали в 1593 году. Он расположен возле старой Калужской дороги в юго-западном направлении от центральной части Москвы. Монастырь получил свое название в честь Донской иконы Божией Матери, крестный ход с которой устроили во время битвы с войсками хана Казы-Гирея. Монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. В его ансамбль входит более 30 архитектурных памятников.
В 2013-2016 годах был отреставрирован Малый собор монастыря. Реставраторы сняли штукатурку со стен, восстановили кирпичную кладку и оконные проемы в четверике храма и приделах, установили новые кованые двери, покрасили стены и своды, а также обновили надгробные плиты.
Также была проведена реставрация двух башен монастыря – квадратной на северной стороне (№ 4) и круглой угловой на северо-востоке (№ 5). До конца этого года восстановят еще две башни – круглую угловую на юго-западе комплекса (№ 11) и квадратную на западной стороне (№ 12).
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