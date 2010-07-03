Дом XIX века отреставрируют в столичном районе Хамовники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев сообщил, что доходный дом XIX века отреставрируют в Хамовниках.

По его словам, ремонт сделает победитель городского аукциона по программе льготной аренды сроком на 49 лет, в котором участвовали пять инвесторов.

Здании предстоит привести в порядок в срок до трех лет и шести месяцев. После этого ставка аренды будет составлять один рубль за один квадратный метр в год.

Двухэтажное здание площадью 353 квадратных метра входит в перечень объектов культурного наследия, передает портал мэра и правительства Москвы.

Оно построено по индивидуальному проекту из кирпича и дерева. Внутри частично сохранились старинные лестницы, паркет, печи и декоративное убранство.

Сергей Собянин ранее сообщил, что реставрация ожидает здание бывшего частного театра Секретарева в Нижнем Кисловском переулке.