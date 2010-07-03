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14:28

Зданию бывшего частного театра Секретарева вернут исторический облик

мэр Москвы Сергей Собянин культура

14:28

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Здание бывшего частного театра Секретарева отреставрируют

Здание бывшего частного театра Секретарева ожидает реставрация. Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Он напомнил, что здание 1860 году принадлежало семье чиновников Секретаревых. Больше 30 лет там располагался частный театр, в котором выступал в том числе Константин Станиславский.

"В советское время надстроили третий этаж с коммуналками. Планируем вернуть исторический вид", – отметил мэр.

Театр Секретарева находится в Нижнем Кисловском переулке, его основал статский советник Петр Секретарев. Работал театр до 1892 года.

Реставрировать также собираются кинотеатр "Слава" на шоссе Энтузиастов, построенный в 1954-1958 годах. В здании организуют культурно-досуговое пространство. Много лет объект находился в аварийном состоянии после нескольких пожаров.

Кроме того, Мосгорнаследие согласовало реставрацию Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря на Крестьянской площади. Он был заложен в 1491 году, к середине XVII здание обветшало и его частично разобрали. Современное начали возводить в 1645 году.

Специалисты воссоздадут утраченные фрагменты художественной росписи храма. Будут раскрыты оконные проемы XVII века и северный вход в собор. Планируется, что работы проведут в 2020-2021 годах.

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