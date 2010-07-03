Зданию бывшего частного театра Секретарева вернут исторический облик

Здание бывшего частного театра Секретарева отреставрируют
Здание бывшего частного театра Секретарева ожидает реставрация. Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Он напомнил, что здание 1860 году принадлежало семье чиновников Секретаревых. Больше 30 лет там располагался частный театр, в котором выступал в том числе Константин Станиславский.
"В советское время надстроили третий этаж с коммуналками. Планируем вернуть исторический вид", – отметил мэр.
Театр Секретарева находится в Нижнем Кисловском переулке, его основал статский советник Петр Секретарев. Работал театр до 1892 года.
Реставрировать также собираются кинотеатр "Слава" на шоссе Энтузиастов, построенный в 1954-1958 годах. В здании организуют культурно-досуговое пространство. Много лет объект находился в аварийном состоянии после нескольких пожаров.
Кроме того, Мосгорнаследие согласовало реставрацию Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря на Крестьянской площади. Он был заложен в 1491 году, к середине XVII здание обветшало и его частично разобрали. Современное начали возводить в 1645 году.
Специалисты воссоздадут утраченные фрагменты художественной росписи храма. Будут раскрыты оконные проемы XVII века и северный вход в собор. Планируется, что работы проведут в 2020-2021 годах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.