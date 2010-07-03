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17:57

Башни Донского монастыря отреставрировали

город строительство религия

17:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Закончена реставрация двух исторических башен ансамбля Донского монастыря, сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"До начала реставрации обе башни находились в неудовлетворительном состоянии. Последний раз работы по их сохранению проводились в середине прошлого века. Реставраторы провели комплекс серьезных работ и по фасадам, и по интерьерам башен. Были отремонтированы кирпичная и белокаменная кладки, расчищены все поверхности, заменены столярные заполнения, отреставрирован и покрыт медью декор, оштукатурены и окрашены стены и своды помещений", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Донской монастырь был основан в 1593 году. Он относится к объектам культурного наследия федерального значения.

Был полностью отреставрирован многорядный белокаменный цоколь, раскрыты исторические проемы, сделана гидроизоляция и водоотвод. Также специалисты разобрали прогнившие деревянные конструкции пола, обработали кладку защитными составами. За время реставрации были установлены новые деревянные перекрытия, сделаны оконные и дверные столярные заполнения по аналогам XVII века.

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город строительство религия

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