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11:07

Для исторических барельефов стадиона "Динамо" создадут музей

культура

11:07

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На ВТБ Арене – Центральном стадионе "Динамо" создадут выставочное пространство для исторических барельефов советского скульптора Сергея Меркурова, более 80 лет украшавших фасады северной и южной трибун.

"Барельефы, попавшие к реставраторам, находились в плачевном состоянии. Они были раздроблены почти на 6 тысяч фрагментов; часть пришлось воссоздавать заново, поскольку оригиналы не подлежали восстановлению. Сейчас, когда это выдающееся произведение приняло свой первоначальный вид, мы решили вопрос с его экспонированием – в здании стадиона появится экспозиция, которая расскажет всем желающим о том, как оно создавалось и как реставрировалось", – цитирует Агентство "Москва" главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Сейчас барельефы находятся в специальном помещении на первом этаже стадиона с особым режимом тепловлажности.

К реставрации барельефов приступили в 2012 году в связи с началом работ на самом стадионе. Эксперты впоследствии заключили, что вывешивать оригиналы барельефов на фасаде стадиона нельзя, поскольку нахождение на открытом воздухе их разрушит. В итоге на двух фасадах стадиона разместили копии барельефов.

Стадион "Динамо" объединяет под одной крышей открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Футбольный стадион рассчитан на более чем 26 тысяч мест. Малая арена имеет три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную.

Стадион "Динамо"

Москва входит в число мировых лидеров по числу стадионов, приспособленных для международных соревнований по разным видам спорта. В городе активно строятся и физкультурно-оздоровительные комплексы, различные площадки и спортшколы, в которых могут заниматься горожане. За последние 7,5 года в Москве стало в два раза больше ФОКов, в этом году появится еще 14 новых объектов.

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