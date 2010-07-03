Ступени Театра эстрады оказались частями памятника полковнику Бекетову

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Бывшие ступени Театра эстрады оказались фрагментами утерянного с конца 1920 годов постамента надмогильного памятника полковнику Петру Бекетову и его супруге Ирине, сообщили Агентству "Москва" в Мосгорнаследии.

Гранитные блоки с выбитыми на них фамилиями и годами нашли на днях в ходе работ по благоустройству прилегающей к Театру эстрады территории на Берсеньевской набережной.

Использовавшиеся как ступени в театр блоки эксперты признали фрагментами надмогильного памятника супругам Бекетовым работы Ивана Петровича (Джованни) Витали.

Установлено происхождение могильных плит у Театра эстрады в Москве



Бекетовы были погребены на кладбище Новоспасского монастыря. В 1927 году скульптурную часть памятника, изображавшую аллегорические фигуры Веры и Надежды, перенесли в усыпальницу Голицыных Донского монастыря.

Там скульптура сохранилась до настоящего времени и сейчас является музейным предметом музея имени Щусева.

После обращений москвичей все фрагменты изъяли и перевезли на территорию Донского монастыря. Специалисты музея Щусева оценят возможность вернуть скульптуру на исторический постамент.