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18 октября, 22:09

Ступени Театра эстрады оказались частями памятника полковнику Бекетову

город благоустройство

Фото: facebook.com/archnadzor

Бывшие ступени Театра эстрады оказались фрагментами утерянного с конца 1920 годов постамента надмогильного памятника полковнику Петру Бекетову и его супруге Ирине, сообщили Агентству "Москва" в Мосгорнаследии.

Гранитные блоки с выбитыми на них фамилиями и годами нашли на днях в ходе работ по благоустройству прилегающей к Театру эстрады территории на Берсеньевской набережной.

Использовавшиеся как ступени в театр блоки эксперты признали фрагментами надмогильного памятника супругам Бекетовым работы Ивана Петровича (Джованни) Витали.

Установлено происхождение могильных плит у Театра эстрады в Москве


Бекетовы были погребены на кладбище Новоспасского монастыря. В 1927 году скульптурную часть памятника, изображавшую аллегорические фигуры Веры и Надежды, перенесли в усыпальницу Голицыных Донского монастыря.

Там скульптура сохранилась до настоящего времени и сейчас является музейным предметом музея имени Щусева.

После обращений москвичей все фрагменты изъяли и перевезли на территорию Донского монастыря. Специалисты музея Щусева оценят возможность вернуть скульптуру на исторический постамент.

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