Могильные плиты у Театра эстрады в Москве заменят

Найденные в ходе работ по благоустройству около столичного Театра эстрады могильные плиты заменят. Об этом заявил замглавы Депкульта Леонид Кондрашев.

Он заметил, что "ступени все равно предполагались под замену", однако ходить по надгробным памятникам "неправильно". По словам Кондрашева, пока места гранитных блоков займут обычные.

"Хотя остатки могильных памятников не представляют археологической ценности, но все-таки они не будут использоваться как предметы, которые люди попирают ногами", – сказал чиновник журналистам.

Сообщение о находке поступило в департамент в выходные, указал Кондрашев. В то же время он добавил, что могильные плиты издавна использовались по такому назначения, в чем нет ничего удивительного.

"Практика использовать бесхозные могильные надгробия существовала очень давно – чуть ли не с древнего мира, когда римские саркофаги использовали, например, крестоносцы", – рассказал Кондрашев.

Говоря о Театре эстрады, он подчеркнул, что "естественно, никто об этом не подозревал", а "ситуация вскрылась, когда эти ступени были уже извлечены из своего места", передает РИА Новости.

Фото гранитных плит с надписями ранее опубликовали в группе общественного движения "Архнадзор" в Facebook. На некоторых могильных камнях различимы слова и годы жизни. Одно из надгробий датировано XVIII веком.