На дне Чудского озера нашли фундамент церкви времен Ледового побоища

Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Фундамент церкви XV века был обнаружен исследователями на дне Чудского озера в Псковской области.
Об этом сообщил ТАСС декан географического факультета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Дмитрий Субетто, который руководил этапом экспедиции к месту Ледового побоища.
По его словам, объект располагается в 1,5 километра от берега озера на глубине порядка одного метра. По предположениям исследователей, "возраст этой церкви" – 1450 год.
Ученые намерены продолжить исследования с использованием современного оборудования и методов, в том числе гидролокационного обследования, высокочастотного эхолота и магнитометрической съемки.
Археологи ожидают, что на этом месте будут обнаружены артефакты или "какие-то признаки" Ледового побоища. Находки в перспективе могут войти в экспозицию музейно-выставочного комплекса на Чудском озере.
На этом же участке может быть установлен памятник Александру Невскому. Празднования по случаю 800-летия со дня рождения святого состоятся в 2021 году и будут включать более 130 различных мероприятий.
Деревянный нательный крест с изображением святого Сергия Радонежского ранее обнаружили столичные археологи во время раскопок в районе Китайгородского проезда.
Крест с изображением Сергия Радонежского нашли в центре Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: