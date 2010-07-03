На дне Чудского озера нашли фундамент церкви времен Ледового побоища

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Фундамент церкви XV века был обнаружен исследователями на дне Чудского озера в Псковской области.

Об этом сообщил ТАСС декан географического факультета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Дмитрий Субетто, который руководил этапом экспедиции к месту Ледового побоища.

По его словам, объект располагается в 1,5 километра от берега озера на глубине порядка одного метра. По предположениям исследователей, "возраст этой церкви" – 1450 год.

Ученые намерены продолжить исследования с использованием современного оборудования и методов, в том числе гидролокационного обследования, высокочастотного эхолота и магнитометрической съемки.

Археологи ожидают, что на этом месте будут обнаружены артефакты или "какие-то признаки" Ледового побоища. Находки в перспективе могут войти в экспозицию музейно-выставочного комплекса на Чудском озере.

На этом же участке может быть установлен памятник Александру Невскому. Празднования по случаю 800-летия со дня рождения святого состоятся в 2021 году и будут включать более 130 различных мероприятий.

Деревянный нательный крест с изображением святого Сергия Радонежского ранее обнаружили столичные археологи во время раскопок в районе Китайгородского проезда.