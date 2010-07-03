Посвященное Северному речному вокзалу голосование открылось в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное Северному речному вокзалу.

Москвичам предлагают ответить на три вопроса. В частности, поддерживают ли они проводимые работы на Северном речном вокзале и должно ли здание вокзала быть доступно для горожан в круглосуточном режиме для посещения.

В середине августа ход комплексной реставрации и благоустройства Северного речного вокзала осмотрел Сергей Собянин. По словам мэра, работы завершатся в 2020 году. Здание восстановят в соответствии с его историческим обликом и сделают доступным для посетителей круглый год.

Вокзал находится на берегу Химкинского водохранилища. Здание на Ленинградском шоссе построили в 1932–1937 годы – одновременно с каналом имени Москвы, до заполнения Химкинского водохранилища. Авторами проекта были архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский. Сегодня здание вокзала является памятником архитектуры регионального значения и одним из узнаваемых символов Москвы.

Причал Северного речного вокзала может принимать до 24 судов в сутки. С начала 90-х годов речные перевозки стали сокращаться, из-за чего вокзал пришел в упадок. В 2009 году его закрыли из-за аварийного состояния.

В 2017 году вокзал передали в собственность Москвы, и его начали готовить к реставрации. Проект предполагает реконструкцию набережной, причалов и площади у основного здания, а также прилегающей парковой территории. После окончания реставрации вокзал станет общественным пространством с транспортной функцией. Там расположатся ресторан, кафе и магазины с сувенирами.

