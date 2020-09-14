Более 70 объектов культуры отреставрировали в Москве в 2020 году

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 70 объектов культурного наследия отреставрировали в столице с начала 2020 года.
В некоторых случаях проходила комплексная реставрация памятников, в других – отдельные восстановительные работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, летом завершилась реставрация памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина, спроектированного Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1930-х.
В Москве реставрируют памятники архитектуры
Кроме того, в столице привели в порядок декоративные элементы и скульптуры, украшающие башню гостиницы "Пекин", которую возвели в 1956 году по проекту Дмитрия Чечулина.
Весной в районе Таганский завершилась реставрация главного дома городской усадьбы XIX века. В феврале закончили восстановление надгробий некрополя Донского монастыря.
Помимо прочего, накануне 75-летия Дня Победы был отреставрирован памятник Георгию Жукову скульптора Вячеслава Клыков на Манежной площади.
В Москве завершили реставрацию памятника маршалу Жукову
В июне началась реставрация кинотеатра "Родина" на Семеновской площади. Памятник архитектуры постконструктивизма был построен в 1938 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова.
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