Более 70 объектов культуры отреставрировали в Москве в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 70 объектов культурного наследия отреставрировали в столице с начала 2020 года.

В некоторых случаях проходила комплексная реставрация памятников, в других – отдельные восстановительные работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, летом завершилась реставрация памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина, спроектированного Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1930-х.

В Москве реставрируют памятники архитектуры

Кроме того, в столице привели в порядок декоративные элементы и скульптуры, украшающие башню гостиницы "Пекин", которую возвели в 1956 году по проекту Дмитрия Чечулина.

Весной в районе Таганский завершилась реставрация главного дома городской усадьбы XIX века. В феврале закончили восстановление надгробий некрополя Донского монастыря.

Помимо прочего, накануне 75-летия Дня Победы был отреставрирован памятник Георгию Жукову скульптора Вячеслава Клыков на Манежной площади.

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В июне началась реставрация кинотеатра "Родина" на Семеновской площади. Памятник архитектуры постконструктивизма был построен в 1938 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова.