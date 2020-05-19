Уникальные надгробия отреставрируют в Донском монастыре в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В некрополе Донского монастыря в столице отреставрируют исторические каменные надгробия, передает портал мэра и правительства Москвы.
Речь идет о памятниках поэту Василию Майкову, дворянах Василии и Петре Баскаковых, а также Елизавете Барышниковой. Работы планируют закончить до конца 2021 года.
Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, объекты представляют большую мемориальную и художественную ценность.
Он добавил, что монумент Баскаковых представляет собой дерево с обрубленными ветвями, растущее из камня, который символизирует гору Голгофу, где распяли Иисуса Христа.
Надгробие Барышниковой украшают мраморные скульптуры купидонов и бронзовый горельеф в античной традиции, который создал скульптор-монументалист Василий Демут-Малиновский.
При этом мемориал в честь Майкова выполнен в форме жертвенника из черного габбро-диабаза (одна из разновидностей вулканической горной породы).
Всего до конца 2021 года в монастыре планируется отреставрировать 82 художественных надгробия различных деятелей культуры и науки.
Ранее сообщалось, что специалисты возобновили научно-исследовательские работы на территории Старого монетного двора и Дома губернского правления на Никольской улице.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: